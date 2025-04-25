Штайнер: сейчас худший исход — если Хэмилтон потеряет уверенность

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о ситуации вокруг семикратного чемпиона мира пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Всё это начинает становиться проблемой. Меня беспокоит то, что он и сам начал сомневаться, где именно он теряет время. Инженеры могут сказать, где ты уступаешь, но они не могут объяснить почему. Это уже задача пилота.

Сейчас худший исход — если Хэмилтон потеряет уверенность. Тогда начнётся движение в обратном направлении. На мой взгляд, это действительно опасный момент. Очевидно, что команда будет над этим работать, как и Льюис. Но смогут ли они выбраться? Сложный вопрос», — приводит слова Гюнтера Штайнера F1oversteer со ссылкой на подкаст The Red Flags.