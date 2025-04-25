Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: сейчас худший исход — если Хэмилтон потеряет уверенность

Штайнер: сейчас худший исход — если Хэмилтон потеряет уверенность
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о ситуации вокруг семикратного чемпиона мира пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Всё это начинает становиться проблемой. Меня беспокоит то, что он и сам начал сомневаться, где именно он теряет время. Инженеры могут сказать, где ты уступаешь, но они не могут объяснить почему. Это уже задача пилота.

Сейчас худший исход — если Хэмилтон потеряет уверенность. Тогда начнётся движение в обратном направлении. На мой взгляд, это действительно опасный момент. Очевидно, что команда будет над этим работать, как и Льюис. Но смогут ли они выбраться? Сложный вопрос», — приводит слова Гюнтера Штайнера F1oversteer со ссылкой на подкаст The Red Flags.

Материалы по теме
«Нужна трансплантация мозга». Что не так с Хэмилтоном в «Феррари»?
Истории
«Нужна трансплантация мозга». Что не так с Хэмилтоном в «Феррари»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android