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Албон: «Уильямс» пользуется тем, что соперники не привозили новинки

Албон: «Уильямс» пользуется тем, что соперники не привозили новинки
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался об успешном старте сезона для команды.

«Нам нужно быть реалистами. Мы не знаем, какие программы у соперников с точки зрения расстановки приоритетов между нынешним и следующим сезонами. Мы хорошо начали год, это меняет динамику ожиданий. Сейчас нужно зарабатывать очки, но мы хотим сделать в следующем году большой шаг вперёд.

Мы не знаем, когда другие команды средней группы начнут привозить новинки. Но когда это начнётся, наша серия может закончиться. Сейчас многие ещё не привозили новинки, и мы этим пользуемся», — приводит слова Албона Motorsport Week.

«Уильямс» располагается на пятой позиции в Кубке конструкторов, а Албон идёт восьмым в личном зачёте.

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