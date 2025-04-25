Албон: «Уильямс» пользуется тем, что соперники не привозили новинки

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался об успешном старте сезона для команды.

«Нам нужно быть реалистами. Мы не знаем, какие программы у соперников с точки зрения расстановки приоритетов между нынешним и следующим сезонами. Мы хорошо начали год, это меняет динамику ожиданий. Сейчас нужно зарабатывать очки, но мы хотим сделать в следующем году большой шаг вперёд.

Мы не знаем, когда другие команды средней группы начнут привозить новинки. Но когда это начнётся, наша серия может закончиться. Сейчас многие ещё не привозили новинки, и мы этим пользуемся», — приводит слова Албона Motorsport Week.

«Уильямс» располагается на пятой позиции в Кубке конструкторов, а Албон идёт восьмым в личном зачёте.