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Алонсо высказался о завершении карьеры

Алонсо высказался о завершении карьеры
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«В 50 лет я себя уже не вижу в гонках, но не знаю. Вот почему мы оставляем возможность открытой. Я хотел обязательно участвовать в гонках в этом году и в следующем, во многом из-за изменения регламента. Мне хочется ощутить на себе новые правила и приход «Хонды» в команду.

Затем был сюрприз — Эдриан Ньюи присоединился к нам. Были вещи, которые были привлекательны в прошлом году, когда мы сидели вместе и обсуждали контракт.

Однако я не знаю, что будет после сезона-2026. Я буду идти от сезона к сезону. Посмотрю, как буду себя чувствовать, насколько я буду мотивирован. Сейчас я очень мотивирован, но я не могу гарантировать этого в течение трёх или четырёх лет. Поэтому мы решили, что контракт будет подписан до конца 2026 года. Мы можем честно сесть и обсудить, что лучше для команды. Если руководство решит, что я должен продлить контракт, то я это сделаю. Если же я перестану чувствовать себя достаточно быстрым, я уйду сам», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

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