Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Он бы справился». Эксперт назвал Феттеля идеальной заменой Хельмуту Марко

«Он бы справился». Эксперт назвал Феттеля идеальной заменой Хельмуту Марко
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт поделился мнением о возможном уходе Хельмута Марко из «Ред Булл» и высказался о его потенциальном преемнике Себастьяне Феттеле.

«Было бы здорово, если бы Марко сменил Феттель. Думаю, он бы прекрасно справился. Да, конечно, это означает много поездок и разлуку с семьёй, но, надеюсь, он примет это предложение. Это было бы полезно Формуле-1.

Хельмут любит гонки, любит Формулу-1. Однако в любом случае наступит момент, когда он решит прекратить. Его уход, безусловно, станет серьёзной ситуацией, особенно если учитывать всё, что происходит в «Ред Булл» сейчас», — приводит слова Херберта Crash.

Материалы по теме
Инсайдер сообщил, что Хельмут Марко уйдёт из «Ред Булл» после сезона-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android