«Он бы справился». Эксперт назвал Феттеля идеальной заменой Хельмуту Марко

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт поделился мнением о возможном уходе Хельмута Марко из «Ред Булл» и высказался о его потенциальном преемнике Себастьяне Феттеле.

«Было бы здорово, если бы Марко сменил Феттель. Думаю, он бы прекрасно справился. Да, конечно, это означает много поездок и разлуку с семьёй, но, надеюсь, он примет это предложение. Это было бы полезно Формуле-1.

Хельмут любит гонки, любит Формулу-1. Однако в любом случае наступит момент, когда он решит прекратить. Его уход, безусловно, станет серьёзной ситуацией, особенно если учитывать всё, что происходит в «Ред Булл» сейчас», — приводит слова Херберта Crash.