Марко похвалил Цуноду, коснувшись аварии с Гасли на Гран-при Саудовской Аравии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступления японского гонщика австрийского коллектива Юки Цуноды.

«У него хорошая скорость, как и его подход. Когда дело доходит до квалификации, он всё равно проигрывает Максу, но обычно этот отрыв не превышает двух-трёх десятых. Цунода идёт своим путём.

Такие инциденты [столкновение Цуноды и Гасли в Джидде] могут случаться. По нашим расчётам, он мог финишировать в Саудовской Аравии шестым. И это было бы огромным шагом вперёд, поскольку наша вторая машина раньше редко приближалась к первой десятке», — написал Марко в своей колонке на сайте Speedweek.