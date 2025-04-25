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Марко похвалил Цуноду, коснувшись аварии с Гасли на Гран-при Саудовской Аравии

Марко похвалил Цуноду, коснувшись аварии с Гасли на Гран-при Саудовской Аравии
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступления японского гонщика австрийского коллектива Юки Цуноды.

«У него хорошая скорость, как и его подход. Когда дело доходит до квалификации, он всё равно проигрывает Максу, но обычно этот отрыв не превышает двух-трёх десятых. Цунода идёт своим путём.

Такие инциденты [столкновение Цуноды и Гасли в Джидде] могут случаться. По нашим расчётам, он мог финишировать в Саудовской Аравии шестым. И это было бы огромным шагом вперёд, поскольку наша вторая машина раньше редко приближалась к первой десятке», — написал Марко в своей колонке на сайте Speedweek.

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