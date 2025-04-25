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Виртуальный болид проехал по новой трассе Формулы-1, на которой будет проходить ГП Испании

Виртуальный болид проехал по новой трассе Формулы-1, на которой будет проходить ГП Испании
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Официальный YouTube-канал новой трассы Формулы-1 — «МадРинг» — опубликовал видеоролик, в котором виртуальный болид на симуляторе проезжает всю дистанцию трека.

По ходу заезда пилот допустил ошибку во время прохождения связки пятого и шестого поворота, но смог отловить болид.

Днём ранее Marca также сообщала, что в пятницу муниципалитет Мадрида выдаст разрешение на строительство трассы. С этим разрешением автодром может незамедлительно начать стройку.

Напомним, «МадРинг» заменит трассу в Барселоне с 2026 года и станет новым местом проведения Гран-при Испании.

Название трека представляет собой игру слов, где первые три буквы из названия столицы Мадрид являются омонимичными для английского слова Mad, обозначающего «безумный» в переводе с английского.

Длина «МадРинга» составит почти 5,5 км, из которых 1,5 км будет проходить по дорогам общего пользования. Формула-1 описывает её как «гибридную» трассу. Она была спроектирована компанией «Дромо», которая ранее работала на других автодромах Формулы-1, включая Зандворт в Нидерландах и Сепанг в Малайзии.

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