Советник «Ред Булл» Марко оценил работу пилотов «Рейсинг Буллз» Лоусона и Хаджара

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко оценил работу гонщиков коллектива «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона и Исака Хаджара.

«В Джидде он был немного быстрее Исака Хаджара, в гонке они были примерно равны. Новозеландец снова обрёл свой ритм. На мой взгляд, Хаджар стал большим открытием этого первого этапа сезона. Молодой парижанин был незнаком с большинством трасс, но сразу же стал быстр и допустил мало ошибок – за исключением промаха в Австралии.

Исак избегает того, что может вызывать проблемы у новичков Формулы-1: он стабильно показывает высокие результаты на круге и, кроме того, очень хорошо работает с шинами. И всё это он делает на удивление спокойно и сдержанно», — написал Марко в своей колонке на портале Speedweek.