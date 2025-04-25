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Посол проекта трассы в Мадриде Сайнс объяснил, чем она впечатлит пилотов и фанатов Ф-1

Посол проекта трассы в Мадриде Сайнс объяснил, чем она впечатлит пилотов и фанатов Ф-1
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Испанский гонщик Формулы-1 из команды «Уильямс» Карлос Сайнс, являющийся посолом проекта новой трассы в Мадриде, рассказал о преимуществах «МадРинга».

«Меня часто спрашивали о расположении паддока, и я могу сказать им, что сделаю всё возможное, чтобы трасса стала отличным шоу. Мы можем стать лучшим автодромом и соревнованием во всём календаре Формулы-1. Есть много уличных трасс, таких как Мехико, Майами и Лас-Вегас, но я уверен, что Мадрид сможет победить их.

Я хочу, чтобы у трассы был характер, чтобы у неё было что-то, что делает её уникальной. Я бы определил её как гибридную трассу: городская зона со стенами близко друг к другу, что даёт гонщику много адреналина, и при этом более открытая, в традиционном стиле, что мы, гонщики, любим больше всего. Крутые, быстрые и переплетающиеся повороты — вот что мы ценим. А в этом треке есть и то и другое», — приводит слова Сайнса издание GРblog.

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