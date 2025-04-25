Марко ответил, сможет ли Ферстаппен в Майами повторить результат ГП Саудовской Аравии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко ответил, сможет ли четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен повторить свой результат Гран-при Саудовской Аравии в Майами. Напомним, Макс взял поул в квалификации и закончил гонку на втором месте.

«Здесь мы говорим о совершенно другой трассе, но особенно о более высоких температурах. На бумаге это не является для нас преимуществом. В Джидде мы были на восемь десятых медленнее, чем «Макларен» в третьей тренировке, и условия были явно теплее, чем позже в квалификации. В то время мы, как и другие команды, ожидали, что «Макларен» раздавит всех. В итоге этого не произошло.

Мы предполагаем, что условия в Майами снова будут благоприятствовать «Макларену». Наша текущая задача — расширить окно возможностей нашего болида и устранить некоторые недостатки к тому времени, когда мы вернёмся на Гран-при в Европу, чтобы мы могли повысить базовую скорость автомобиля», — написал Марко в своей колонке на портале Speedweek.