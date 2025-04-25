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Ральф Шумахер — о Хэмилтоне: если так продолжится до летней паузы, то он объявит об уходе

Ральф Шумахер — о Хэмилтоне: если так продолжится до летней паузы, то он объявит об уходе
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о 40-летнем британском пилоте и семикратном чемпионе «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне из «Феррари».

«Льюис начинает сдавать, и это меня беспокоит. Знаю, каково это. Я, конечно, сам когда-то пилотировал болид. И когда ты стоишь в какой-то момент и исчерпываешь все возможности, становишься медленнее и медленнее…

Вспомните, например, Сильверстоун [в прошлом году], где он плакал от радости, потому что сказал: «Я всё ещё могу побеждать». Сейчас он просто теряет самообладание. Я знаю, что получу много критики за эти слова, но если так будет продолжаться до летней паузы, то он объявит об уходе.

Потому надеюсь, что он скоро наведёт порядок в команде», — приводит слова Шумахера издание Racingnews365.

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