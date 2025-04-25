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Стелла — о проблемах Норриса: эти машины слишком быстры, чтобы думать

Стелла — о проблемах Норриса: эти машины слишком быстры, чтобы думать
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Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла высказался о трудностях, с которыми столкнулся его подопечный Ландо Норрис на фоне двух побед Оскара Пиастри кряду.

«Эти машины с граунд-эффектом такие быстрые. Они очень требовательны к тому, чтобы просто придерживаться естественного стиля пилотирования. Мы слышим это даже от Хэмилтона, семикратного чемпиона мира, и всё же он говорит об инстинктивном управлении. Потому что эти машины слишком быстры, чтобы думать.

Вы либо получите от машины то, что ожидаете, либо будете работать медленно. А Ландо не терпит медлительности. Поэтому мы несём ответственность за то, чтобы предоставить ему машину, соответствующую его таланту», — приводит слова Стеллы издание GPblog.

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