Стелла — о проблемах Норриса: эти машины слишком быстры, чтобы думать

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла высказался о трудностях, с которыми столкнулся его подопечный Ландо Норрис на фоне двух побед Оскара Пиастри кряду.

«Эти машины с граунд-эффектом такие быстрые. Они очень требовательны к тому, чтобы просто придерживаться естественного стиля пилотирования. Мы слышим это даже от Хэмилтона, семикратного чемпиона мира, и всё же он говорит об инстинктивном управлении. Потому что эти машины слишком быстры, чтобы думать.

Вы либо получите от машины то, что ожидаете, либо будете работать медленно. А Ландо не терпит медлительности. Поэтому мы несём ответственность за то, чтобы предоставить ему машину, соответствующую его таланту», — приводит слова Стеллы издание GPblog.