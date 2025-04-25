Директор «Рейсинг Буллз» не согласился, что место второго пилота в «Ред Булл» «токсично»

Генеральный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер прокомментировал слухи, что место второго пилота в «Ред Булл» рядом с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном является «неудобным» и «токсичным».

«Честно говоря, я не уверен, что согласен с тем, что позиция второго пилота в «Ред Булл» – токсичное место. Вспоминается Чеко [Серхио Перес] пару лет назад, и он был вице-чемпионом мира.

Хельмут [Марко] и Кристиан [Хорнер], вероятно, более квалифицированы, чтобы ответить на этот вопрос, но у вас талант века в виде Макса [Ферстаппена], который настолько сосредоточен на пилотировании. Я не знаю ни одного гонщика, который был бы так сфокусирован на гонках, как Макс. Это всё, что он делает. Он просыпается и думает о гонках. Он ложится спать и думает о них… или он не ложится спать и играет в симулятор.

Его всю жизнь тренировали, чтобы он был готов к этому испытанию, и, очевидно, с успехом приходит и сила духа. Так что я не думаю, что можно говорить об «отравленном» месте. Просто в наши дни машины такие крутые, что либо ты справляешься с пилотированием, либо нет. Так что это будет испытанием для Юки, и, на мой взгляд, он сможет совладать с их болидом», — приводит слова Байера издание Racingnews365.