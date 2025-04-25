Руководитель «Макларена» — о результатах Норриса: вижу большую ответственность команды

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла заявил, что в последних результатах пилота Ландо Норриса виноват британский коллектив, и похвалил англичанина за сохранение уверенности в себе.

«Я вижу большую ответственность команды в улучшении ситуации. Что важно со стороны Ландо, так это то, что, пока мы ничего не улучшаем, он сохраняет уверенность в себе и готовность адаптироваться», — приводит слова Стеллы издание GPblog.

После пяти этапов Ландо занимает второе место с 89 очками, первый — его напарник Оскар Пиастри с 99 баллами.

Ранее четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Себастьян Феттель высказался о регулярной самокритике Норриса, сравнив это с подходом обладателя семи титулов серии Михаэля Шумахера.