Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: цель — быть последовательными, а не выступать хорошо в гонке или в 3-м сегменте

Вассёр: цель — быть последовательными, а не выступать хорошо в гонке или в 3-м сегменте
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о форме коллектива и о том, что нужно сделать для дальнейших побед.

«Я думаю, это правда, что этот отрезок [с Бахрейна до Джидды] прошёл для нас хорошо. Но сейчас задача – или проект – заключается в том, чтобы быть гораздо более последовательными, а не в том, чтобы хорошо выступить в гонке или в третьем или втором сегменте. Если мы хотим вернуться и бороться за победу, нам нужно проводить уикенды более стабильно», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

После пяти этапов «Королевских гонок» в сезоне-2025 у итальянской команды 78 очков и четвёртое место в Кубке конструкторов.

Материалы по теме
Ральф Шумахер — о Хэмилтоне: если так продолжится до летней паузы, то он объявит об уходе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android