Вассёр: цель — быть последовательными, а не выступать хорошо в гонке или в 3-м сегменте

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о форме коллектива и о том, что нужно сделать для дальнейших побед.

«Я думаю, это правда, что этот отрезок [с Бахрейна до Джидды] прошёл для нас хорошо. Но сейчас задача – или проект – заключается в том, чтобы быть гораздо более последовательными, а не в том, чтобы хорошо выступить в гонке или в третьем или втором сегменте. Если мы хотим вернуться и бороться за победу, нам нужно проводить уикенды более стабильно», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

После пяти этапов «Королевских гонок» в сезоне-2025 у итальянской команды 78 очков и четвёртое место в Кубке конструкторов.