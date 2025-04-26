Гоночный инженер Ландо Норриса: сейчас он требовательнее к нам, чем мы к нему

Гоночный инженер Уилл Джозеф, работающий вместе с британским пилотом Ландо Норрисом в «Макларене», высказался о прогрессе гонщика.

«Ландо сильно изменился и в том, как нам, команде, пришлось работать. Когда он присоединился к нам, он был новичком, и мы разработали план развития, который, по нашему мнению, должен был охватить всё, чтобы в конечном итоге достичь нашей цели и его. Это должно прогрессировать из года в год.

В первый год вы должны убедиться, что усвоили основы правильно. Особенно в знании правил. Вы хотите свести к минимуму любые ошибки, связанные со спортивным регламентом. Ему не нужно беспокоиться о настройке машины и других деталях, потому что я могу сделать это.

Затем, со временем, он становится более осведомлённым о происходящем, и сейчас он гораздо умнее и талантливее в этом, чем мы, потому что Ландо настолько хорошо ориентируется в машине, обретя понимание. Сейчас он может быть требовательным к нам, тогда как раньше мы были более требовательны к нему. В этом смысле наши отношения сильно изменились.

Некоторые основные принципы остались прежними. С самого первого дня мы говорили, что обязательно повеселимся, потому что если это никому не доставляет удовольствия, то зачем продолжать это делать?» — приводит слова Джозефа издание Racingnews365.