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Руководители «Феррари»: мы на грани. Нажимаете на газ сильно — расплачиваетесь шинами

Руководители «Феррари»: мы на грани. Нажимаете на газ сильно — расплачиваетесь шинами
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблемном балансе болида SF-25.

«В Китае спринтерская гонка и квалификация прошли хорошо. И, как вы можете себе представить, мы не перевернули машину с ног на голову, выиграв первый спринт в субботу. Мы действительно на грани.

Я не хочу говорить о других гонщиках, но, как только вы нажимаете на газ слишком сильно, вы расплачиваетесь за это шинами в следующем повороте. Ситуация действительно напряжённая, очень сложно найти правильный баланс. Но мы совершенствуемся в этом направлении», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

Ранее Вассёр объяснил, какая цель у итальянского коллектива.

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