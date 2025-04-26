Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер объяснил, при каком условии Норрис обретёт стабильность

Штайнер объяснил, при каком условии Норрис обретёт стабильность
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о неуверенности британского гонщика Ландо Норриса из «Макларена».

«В гонке [в Джидде] Ландо показал, на что способен за рулём автомобиля. Он очень хорош, но допускает много ошибок. И я думаю, он знает себя. Норрис сам был своим главным критиком, говоря, что всё испортил. Думаю, теперь уже очевидно, что в прошлом году у него несколько раз возникали проблемы со стартами, когда ему казалось, что он просто не может стартовать должным образом.

Сейчас Норрис проводит старты хорошо, но я не знаю, на каком-то этапе, я думаю, ему станет лучше, когда на него перестанут давить», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

Материалы по теме
Феттель — о самокритике Норриса: неуверенность в себе — естественная вещь. Он очень смелый
Гоночный инженер Ландо Норриса: сейчас он требовательнее к нам, чем мы к нему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android