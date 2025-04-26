Штайнер объяснил, при каком условии Норрис обретёт стабильность

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о неуверенности британского гонщика Ландо Норриса из «Макларена».

«В гонке [в Джидде] Ландо показал, на что способен за рулём автомобиля. Он очень хорош, но допускает много ошибок. И я думаю, он знает себя. Норрис сам был своим главным критиком, говоря, что всё испортил. Думаю, теперь уже очевидно, что в прошлом году у него несколько раз возникали проблемы со стартами, когда ему казалось, что он просто не может стартовать должным образом.

Сейчас Норрис проводит старты хорошо, но я не знаю, на каком-то этапе, я думаю, ему станет лучше, когда на него перестанут давить», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.