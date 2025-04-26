Дебютант Формулы-1 получит свой документальный фильм на Netflix

18-летний итальянский гонщик и дебютант Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за коллектив «Мерседес», получил свой документальный фильм под названием The Seat или «Место», премьера которого состоится 5 мая на стриминговом сервисе Netflix.

Фото: Netflix

«Место» демонстрирует решение, которое принимается раз в поколение, сделать Кими Антонелли пилотом Формулы-1, что позволило ему стать третьим самым молодым новичком в истории этого вида спорта. Посмотрите на личные звонки и чаты в WhatsApp, которые привели к шокирующим переменам в команде «Мерседес», — гласит официальный синопсис документального фильма.

Премьера трейлера назначена на 28 апреля (16:00 мск).

После пяти этапов сезона-2025 у Антонелли 38 очков и шестое место в личном зачёте.