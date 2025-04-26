Гоночный инженер Норриса объяснил, почему в «Макларене» с пилотом хорошие отношения

Гоночный инженер Уилл Джозеф, работающий вместе с британским пилотом Ландо Норрисом в «Макларене», рассказал о ключевом факторе взаимоотношений в коллективе.

«Доверие — это огромная вещь. У нас должны быть выстроены такие отношения, чтобы он мог доверять нам и наоборот. Есть моменты, которые мы проговариваем или делаем в нашей небольшой группе, и Ландо верит нам, что если мы будем недовольны чем-то из того, что произошло, то скажем ему, и знаем, что если он окажется чем-то недоволен из того, что мы сделали, то объяснит нам.

Это невероятно важно, когда вы строите отношения, потому что такое сильное доверие позволяет нам… не конфликтовать, но вы можете взаимодействовать и иметь смирение, чтобы сказать: «Мы просто пытаемся добиться наилучшего, и именно так у нас получается лучше». Благодаря этому у нас произошли изменения по мере того, как он становился взрослым, приобретал больше опыта в управлении машиной, шинами и в пилотаже на трассах.

Гонщик, который проводил свой третий сезон, до этого всего дважды выезжал на определённую трассу на машине Формулы-1. Важен каждый опыт, и требуется несколько сезонов, чтобы накопить такой огромный запас знаний и составить общую картину. Как мы видим, это постепенно начинает приносить свои плоды», — приводит слова Джозефа издание Racingnews365.