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Руководитель «Феррари» Вассёр: в 2026-м можем ожидать большего отставания между командами

Руководитель «Феррари» Вассёр: в 2026-м можем ожидать большего отставания между командами
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Руководитель команды Формулы-1«Феррари» Фредерик Вассёр высказался о грядущих изменениях технического регламента, которые вступают в силу с 2026 года.

«Сегодня вы как команда должны учитывать все аспекты, и мы определяем векторы развития. Я уверен, что мы не все движемся в одном направлении, и мы не знаем, каков будет результат в 2026-м. Не могу сказать, что гонки будут более напряжёнными, чем в этом году.

Но я думаю, что с учётом улучшения показателей за прошедшие годы мы преодолели огромные отставания и теперь все находятся в шести или семи десятых. От первой до 16-й позиции — это вопрос шести или семи десятых. Конечно, в следующем году мы можем ожидать большего отставания, но это также заложено в природе этого вида спорта – развиваться, пытаться наверстать упущенное. Так что нам не на что жаловаться. Посмотрим в следующем году. Давайте сосредоточимся на этом сезоне», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

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