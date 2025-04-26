Штайнер: Норрису нужно контролировать свои нервы. Он видит, что Пиастри тоже очень быстр

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер ответил, какой совет дал бы британскому гонщику «Макларена» Ландо Норрису.

«Какой бы совет я ему дал? Просто сохранять спокойствие. Я несколько раз повторял, что это единственное, что вы можете сделать. В противном случае у вас не выйдет соответствовать ожиданиям, как пилотировать, потому что он явно умеет это делать.

Но эмоции не имеют никакого отношения к пилотажу. Просто нужно контролировать свои нервы, сфокусироваться. Когда вы выходите на финишную прямую в третьем сегменте, он просто боится переусердствовать.

Думаю, теперь Ландо видит, что Оскар тоже очень быстр. Он может показывать лучшие результаты и просто пытается соответствовать напарнику, потому что они очень близки, и на данный момент он совершает больше ошибок, чем Оскар», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.