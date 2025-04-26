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Норрис — о своей нестабильности: ошибаюсь, потому что хочу быть совершенным

Норрис — о своей нестабильности: ошибаюсь, потому что хочу быть совершенным
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», высказался о своих ошибках.

«Просто потому, что я слишком сильно на себя давлю, потому что хочу добиться успеха. Я хочу быть на поуле, желаю побеждать и хочу быть совершенным [пилотом]. И, думаю, мне нужно смириться с тем, что не получается стать идеальным.

Я совершаю ошибки, потому что стараюсь быть совершенным, а не наоборот. Так что, думаю, мне просто нужно немного расслабиться, больше доверять своей скорости, потому что мой темп сегодня и в каждой гонке в этом сезоне, на мой взгляд, был лучшим», — приводит слова Норриса издание GPblog.

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