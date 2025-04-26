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Куартараро завоевал поул в квалификации MotoGP на ГП Испании, Марк Маркес — второй

В субботу, 26 апреля, в Хересе завершилась квалификация пятого этапа MotoGP в сезоне-2025 — Гран-при Испании. Поул завоевал французский мотогонщик Фабио Куартараро («Ямаха»). Второй результат у лидера сезона Марка Маркеса («Дукати»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»).

Для Куартараро это пятая поул-позиция в Хересе и первый поул для «Ямахи» с Гран-при Индонезии — 2022 (1134 дня спустя). Марк Маркес впервые за пять этапов не завоевал поул.

MotoGP. Гран-при Испании. Квалификация:

1. Фабио Куартараро («Ямаха») — 1:35.610.

2. Марк Маркес («Дукати») +0.033.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0.145.

4. Алекс Маркес («Дукати») +0.148.

5. Франко Морбиделли («Дукати») +0.218.

6. Маверик Виньялес («КТМ») +0.242.

7. Фермин Альдегер («Дукати») +0.368.

8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.444.

9. Жоан Мир («Хонда») +0.551.

10. Жоанн Зарко («Хонда») +0.597.