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MotoGP. Гран-при Испании. Квалификация

Куартараро завоевал поул в квалификации MotoGP на ГП Испании, Марк Маркес — второй
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В субботу, 26 апреля, в Хересе завершилась квалификация пятого этапа MotoGP в сезоне-2025 — Гран-при Испании. Поул завоевал французский мотогонщик Фабио Куартараро («Ямаха»). Второй результат у лидера сезона Марка Маркеса («Дукати»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»).

Для Куартараро это пятая поул-позиция в Хересе и первый поул для «Ямахи» с Гран-при Индонезии — 2022 (1134 дня спустя). Марк Маркес впервые за пять этапов не завоевал поул.

MotoGP 2025. Этап 5, Херес, Испания
Гран-при Испании. Квалификация 2
26 апреля 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Фабио Куартараро
Yamaha
1:35.610
2
Марк Маркес
Ducati
+0.033
3
Франческо Баньяя
Ducati
+0.145

MotoGP. Гран-при Испании. Квалификация:

1. Фабио Куартараро («Ямаха») — 1:35.610.
2. Марк Маркес («Дукати») +0.033.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0.145.
4. Алекс Маркес («Дукати») +0.148.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +0.218.
6. Маверик Виньялес («КТМ») +0.242.
7. Фермин Альдегер («Дукати») +0.368.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.444.
9. Жоан Мир («Хонда») +0.551.
10. Жоанн Зарко («Хонда») +0.597.

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