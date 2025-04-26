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Эксперт оценил возможность для Макса Ферстаппена уйти в отпуск на один год в 2026-м

Эксперт оценил возможность для Макса Ферстаппена уйти в отпуск на один год в 2026-м
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о возможности четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл» взять годичный отпуск в 2026-м.

«Потерял бы Макс Ферстаппен свои гоночные навыки, если бы взял годовой отпуск? Нет, я не думаю, что это было бы так. Макс всегда был бы готов к победам, даже после годичного перерыва. Вообще у него есть три варианта: остаться в «Ред Булл», перейти в «Астон Мартин» или «Мерседес», а также взять годичный перерыв.

Имея годовую паузу, Ферстаппен может подождать и посмотреть, в какой форме будут команды в 2026 году, а затем присоединиться к интересующему его коллективу. Но, на мой взгляд, он хотел бы работать в составе с самого начала действия новых правил, взять на себя ответственность и адаптировать машину к своему стилю пилотажа», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

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