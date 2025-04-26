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Эксперт назвал лучшую команду для Макса Ферстаппена в будущем

Эксперт назвал лучшую команду для Макса Ферстаппена в будущем
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт объяснил, почему переход в «Астон Мартин» является для четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена разумным.

«Если «Мерседес» будет действительно хорош, а Кими Антонелли и Джордж Расселл будут стабильно финишировать первым и вторым, Ферстаппен потеряет свой шанс присоединиться к немцам. Напомню, «Мерседес» общался с Ферстаппенами ещё до того, как Макс присоединился к Формуле-1, и на следующий год у них будет машина получше.

«Мерседес» лучше «Астон Мартин», но у одной команды есть Эдриан Ньюи, который опережает изменения в регламенте в 2026 году. По слухам, «Мерседес» находится в очень хорошем положении на следующий сезон с точки зрения конкурентоспособности.

Тогда он будет надеяться, что «Астон Мартин» сможет показать хороший результат. Если какая-либо из команд будет доминировать в следующем сезоне, будут ли они менять то, что и так работает? Но прямо сейчас переход в «Астон Мартин» имеет больше смысла», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

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