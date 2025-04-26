Зак Браун — о Фернандо Алонсо: хотел бы снова увидеть его за рулём «Макларена»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил о своём желании увидеть 43-летнего испанского пилота и двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» за рулём коллектива Брауна в рамках гонки «24 часа Ле-Мана».

«Фернандо — один из лучших. Я знаю это, потому что он уже работал на нас. Он невероятный спортсмен. И хотя его дни в Формуле-1 скоро подойдут к концу, мы уже объявили, что возвращаемся в Ле-Ман. Это гонка, которую он уже выигрывал, и я бы очень хотел снова увидеть его за рулём «Макларена», — приводит слова Брауна издание GPblog.

Алонсо дважды побеждал в 24-часовом марафоне в составе команды Toyota Gazoo Racing.