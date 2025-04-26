Экс-пилот Формулы-1: мне трудно поверить, что нынешние гонщики ходят ужинать вместе

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался по поводу взаимоотношений современных гонщиков.

«Мне трудно поверить, что вы можете пойти куда-нибудь поужинать, повеселиться и отправиться в отпуск вместе. Вспомните, как Макс Ферстаппен и Ландо Норрис в прошлом году в Австрии столкнулись в конце гонки, а потом всё наладилось, и они снова отправились куда-нибудь поужинать.

Но всё идёт своим чередом. Современные социальные сети и средства коммуникации, несомненно, позволяют общаться намного больше. Я просто никак не могу собраться с мыслями, в частности, об этом», — приводит слова Брандла издание Racingnews365.