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Макс Ферстаппен высказался о проблемах «Ред Булл» с аэротрубой

Макс Ферстаппен высказался о проблемах «Ред Булл» с аэротрубой
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о проблемах коллектива с аэротрубой.

«Конечно, в «Ред Булл» не совсем довольны этим. Но мы работаем над новой аэродинамической трубой. Это требует времени. Нельзя сказать, что в этом сезоне проблемы с корреляцией данных внезапно появились. Так же было и в 2023 году, когда в аэродинамической трубе иногда невозможно было правильно разглядеть некоторые вещи.

Но у наших инженеров есть опыт работы с несоответствием данных в аэротрубе. Проблема просто в том, что иногда не совсем точно передаются мелкие детали. Это может напрягать на трассе.

В 2022 и 2023 году, с новыми правилами, у нас был отличный болид. Это была та же аэродинамическая труба… В 2021 году, конечно, у нас тоже была довольно сильная машина, другого поколения. А также в 2014, 2015 и 2016 годах у нас была очень хорошая машина, вот только двигатель не работал. Я бы сам не стал списывать всё на проблемы с аэротрубой», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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