Марк Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Испании после падения Куартараро, Алекс Маркес — 2-й

В субботу, 26 апреля, в Хересе завершилась спринтерская гонка пятого этапа MotoGP в сезоне-2025 — Гран-при Испании. Победу одержал испанский мотогонщик и шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»), вторым стал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»). Марк одержал пятую победу подряд в спринтах 2025 года.

Обладатель поула из «Ямахи» Фабио Куартараро в борьбе за первую позицию с Марком Маркесом после первого круга гонки упал.

MotoGP. Гран-при Испании. Спринт:

1. Марк Маркес («Дукати») — 12 кругов.

2. Алекс Маркес («Дукати») +1.001.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +3.077.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +3.530.

5. Фермин Альдегер («Дукати») +5.791.

6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +7.691.

7. Маверик Виньялес («КТМ») +7.849.

8. Марко Бедзекки («Априлья») +10.175.

9. Жоан Мир («Хонда») +10.414.

10. Педро Акоста («КТМ») +12.673.