Марк Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Испании после падения Куартараро, Алекс Маркес — 2-й

В субботу, 26 апреля, в Хересе завершилась спринтерская гонка пятого этапа MotoGP в сезоне-2025 — Гран-при Испании. Победу одержал испанский мотогонщик и шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»), вторым стал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»). Марк одержал пятую победу подряд в спринтах 2025 года.
Обладатель поула из «Ямахи» Фабио Куартараро в борьбе за первую позицию с Марком Маркесом после первого круга гонки упал.
MotoGP. Гран-при Испании. Спринт:
1. Марк Маркес («Дукати») — 12 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +1.001.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +3.077.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +3.530.
5. Фермин Альдегер («Дукати») +5.791.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +7.691.
7. Маверик Виньялес («КТМ») +7.849.
8. Марко Бедзекки («Априлья») +10.175.
9. Жоан Мир («Хонда») +10.414.
10. Педро Акоста («КТМ») +12.673.
- 26 апреля 2025
-
16:38
-
16:26
-
15:58
-
15:39
-
14:54
-
14:36
-
14:00
-
12:58
-
12:52
-
11:47
-
11:19
-
10:56
-
10:21
-
09:58
-
09:13
-
00:06
- 25 апреля 2025
-
23:53
-
23:37
-
22:49
-
21:53
-
20:58
-
20:11
-
19:53
-
19:09
-
18:14
-
17:52
-
17:32
-
16:48
-
16:42
-
15:46
-
14:53
-
14:40
-
13:36
-
13:30
-
12:42