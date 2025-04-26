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MotoGP. Гран-при Испании. Результаты спринта

Марк Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Испании после падения Куартараро, Алекс Маркес — 2-й
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В субботу, 26 апреля, в Хересе завершилась спринтерская гонка пятого этапа MotoGP в сезоне-2025 — Гран-при Испании. Победу одержал испанский мотогонщик и шестикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»), вторым стал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»). Марк одержал пятую победу подряд в спринтах 2025 года.

Обладатель поула из «Ямахи» Фабио Куартараро в борьбе за первую позицию с Марком Маркесом после первого круга гонки упал.

MotoGP 2025. Этап 5, Херес, Испания
Гран-при Испании. Спринт
26 апреля 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
19:32.107
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.001
3
Франческо Баньяя
Ducati
+3.077

MotoGP. Гран-при Испании. Спринт:

1. Марк Маркес («Дукати») — 12 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +1.001.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +3.077.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +3.530.
5. Фермин Альдегер («Дукати») +5.791.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +7.691.
7. Маверик Виньялес («КТМ») +7.849.
8. Марко Бедзекки («Априлья») +10.175.
9. Жоан Мир («Хонда») +10.414.
10. Педро Акоста («КТМ») +12.673.

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