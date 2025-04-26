Попов — о Фернандо Алонсо в сезоне Ф-1 2025-го: опасно близко к худшим моментам в карьере

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о результатах 43-летнего испанского гонщика и двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющего команду «Астон Мартин», в сезоне 2025 года. После пяти этапов у британского коллектива 10 очков и седьмое место в Кубке конструкторов. Все баллы на счету Лэнса Стролла.

«После пяти гонок уже пошли слухи, что Стролл-старший очень недоволен [Эдрианом] Ньюи и они чуть ли не в фазе разрыва… «Астон Мартин» ответил парой фото своих главных активов.

А между тем статистика — вещь неприятная. Вот, видно, что, если не брать дебютный сезон на мёртвой «Минарди», нынешняя серия в пять гонок без очков уже опасно близка к худшим моментам в карьере Фернандо», — написал Попов в своём телеграм-канале.