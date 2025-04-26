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«Это от природы». Пиастри высказался о своём хладнокровном подходе к гонкам

«Это от природы». Пиастри высказался о своём хладнокровном подходе к гонкам
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своём хладнокровии.

«За свою карьеру я давал волю эмоциям пару раз. Это были негативные эмоции, и да, это оказывает негативное влияние на выступления. Думаю, умение сохранять спокойствие и оставаться расслабленным — это от природы. Но для этого требуется много усилий.

Но есть место и положительным эмоциям. После Китая я сказал, что, если бы у вас была камера, наведённая на меня, и вы могли бы увидеть моё лицо, я был бы чертовски взволнован.

Разговоры по радио? У этой кнопки есть своё предназначение. Конечно, под шлемом вы можете не видеть некоторых эмоций, которые у меня есть. Но для меня спокойствие — часть подхода к гонкам», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

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