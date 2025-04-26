Монтойя: на месте Сайнса я бы остался в «Уильямсе»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о карьерных перспективах пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса.

«Если бы я был Карлосом, я бы не уходил из «Уильямса». Сейчас я бы дал этой команде два года, если, конечно, не будет предложения от «Мерседеса». Если бы мне предложили место в «Ред Булл», то на месте Карлоса я бы остался в «Уильямсе».

На месте Карлоса я бы даже не думал пытаться занять место в «Ред Булл». Это всё равно что зайти в цветник и увидеть, что там только ядовитый плющ», — приводит слова Монтойи AS Colombia.

Напомним, Сайнс перед сезоном-2025 покинул «Феррари» и перешёл в «Уильямс».