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«Его время прошло». Эксперт высказался о выступлениях Хэмилтона в «Феррари»

«Его время прошло». Эксперт высказался о выступлениях Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1 Хайме Альгерсуари поделился мнением о выступлениях семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«У меня есть такое ощущение, что Хэмилтон уйдёт. Я не знаю, почему я беру такой риск, говоря об этом. Но есть ощущение, что его время прошло, он уже многого смог добиться. Он уже всё выиграл, а затем говорит: «Окей, я перебрался в «Феррари», чтобы посмотреть, что получится в 2026-м».

«Феррари» — не команда-победитель. Они могут выигрывать гонки, но не чемпионат. Они не выигрывали титулы с 2008 года. Может, есть сильная машина, есть сильный коллектив, но это не команда-победитель», — приводит слова Альгерсуари PlanetF1.

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