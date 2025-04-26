«Его время прошло». Эксперт высказался о выступлениях Хэмилтона в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Хайме Альгерсуари поделился мнением о выступлениях семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«У меня есть такое ощущение, что Хэмилтон уйдёт. Я не знаю, почему я беру такой риск, говоря об этом. Но есть ощущение, что его время прошло, он уже многого смог добиться. Он уже всё выиграл, а затем говорит: «Окей, я перебрался в «Феррари», чтобы посмотреть, что получится в 2026-м».

«Феррари» — не команда-победитель. Они могут выигрывать гонки, но не чемпионат. Они не выигрывали титулы с 2008 года. Может, есть сильная машина, есть сильный коллектив, но это не команда-победитель», — приводит слова Альгерсуари PlanetF1.