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Хаджар высказался о сравнениях с Простом

Хаджар высказался о сравнениях с Простом
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Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о сравнении с соотечественником Аленом Простом.

«Я просто грыз ногти, и Марко сказал: «Да, прямо как Прост». Да, он так и сказал мне. Вот и всё. Я не против. Прост — настоящая легенда. Мне нравился Сенна, но чем взрослее я становился, тем больше оценивал Алена. Для детей есть только скорость и яркие цвета. Так что я смотрел на Сенну и думал — это потрясающе. А затем мне нравился Льюис.

Карьера Проста действительно недооценена. Не буду называть себя самым умным. Но у меня такой же подход. Отец всегда хотел, чтобы я сначала использовал ум, думал о том, как я пилотирую и о том, что я могу сделать за пределами трассы», — приводит слова Хаджара Reuters.

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