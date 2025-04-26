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Леклер: чтобы упустить возможность на титул, нужно, чтобы она у нас появилась

Леклер: чтобы упустить возможность на титул, нужно, чтобы она у нас появилась
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о разговорах об упущенной возможности на титул в 2025 году.

«Чтобы упустить возможность, нужно, чтобы она в какой-то момент появилась. Пока мы не достигли того уровня, на котором хотели бы быть с начала сезона. Но впереди много гонок, мы не должны сдаваться. Мы будем бороться до самого конца.

Всё это не значит, что мы сосредоточены только на этом сезоне, забывая о следующем, или наоборот. Мы пытаемся выложиться по максимуму в обоих направлениях. Посмотрим, к чему это приведёт. Как только шансы на чемпионство в этом году окончательно исчезнут, вероятно, имеет смысл полностью сосредоточиться на 2026 году», — приводит слова Леклера RacingNews365.

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