Эксперт: Расселл осознаёт, что ситуация с контрактом может выйти из-под контроля

Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм высказался о контрактной ситуации в «Мерседесе» на фоне слухов о возможном переходе в команду Макса Ферстаппена.

«Сейчас для Расселла складывается странная ситуация, потому что его акции как пилота Формулы-1 высоки как никогда, он раньше не выступал настолько хорошо. Он наслаждается ролью лидера команды. Антонелли — новичок, а Хэмилтон команду покинул. На трассе и в команде, возможно, дела у Джорджа никогда не шли лучше.

Но у него заканчивается контракт, и он не может полностью контролировать своё будущее. Есть некоторые предположения, что он, возможно, нервничает. Он осознаёт, что ситуация может выйти из-под контроля. Но в этой ситуации он второй за Ферстаппеном на место в «Мерседесе», по крайней мере, насколько мы понимаем это на данный момент», — приводит слова Митчелла-Мальма The Race.