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Мартин Брандл назвал фаворита сезона-2025 Формулы-1. Это не Норрис

Мартин Брандл назвал фаворита сезона-2025 Формулы-1. Это не Норрис
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался о сражении за титул в 2025 году.

«Борьба с Ферстаппеном в Саудовской Аравии стала важным моментом для Оскара. Если бы не его неудачный вылет в гравий в Мельбурне, он мог лидировать в чемпионате с отрывом в 25 или 30 очков. Слишком много «если». Если бы Ландо не вылетел в квалификации в Джидде, и так далее.

Но Пиастри сейчас выиграл 10% своих гонок в Формуле-1. Удивительно. У него столько же побед, сколько у Ландо. Всё очевидно, именно Оскар является фаворитом чемпионата», — приводит слова Мартина Брандла Crash.

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