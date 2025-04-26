Пермейн: Лоусон достаточно профессионален, чтобы понять, что глава «Ред Булл» закончилась

Гоночный директор «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о возвращении Лиама Лоусона в команду.

«Очевидно, что этот этап карьеры Лиама был очень коротким, и он хотел, чтобы он прошёл лучше. В этом нет никаких сомнений, и я уверен, что он бы предпочёл бы быть там, а не здесь, и чтобы всё прошло гладко. Я уверен, что он разочарован, но он достаточно профессионален, чтобы понять, что эта глава закончена и нужно продолжать ту, что идёт сейчас. И кто знает, что произойдёт в будущем», — приводит слова Пермейна RacingNews365.

Напомним, Лоусон провёл два Гран-при в составе «Ред Булл», не набрав очков, после чего он был заменён на Юки Цуноду.