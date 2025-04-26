Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пермейн: Лоусон достаточно профессионален, чтобы понять, что глава «Ред Булл» закончилась

Пермейн: Лоусон достаточно профессионален, чтобы понять, что глава «Ред Булл» закончилась
Комментарии

Гоночный директор «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о возвращении Лиама Лоусона в команду.

«Очевидно, что этот этап карьеры Лиама был очень коротким, и он хотел, чтобы он прошёл лучше. В этом нет никаких сомнений, и я уверен, что он бы предпочёл бы быть там, а не здесь, и чтобы всё прошло гладко. Я уверен, что он разочарован, но он достаточно профессионален, чтобы понять, что эта глава закончена и нужно продолжать ту, что идёт сейчас. И кто знает, что произойдёт в будущем», — приводит слова Пермейна RacingNews365.

Напомним, Лоусон провёл два Гран-при в составе «Ред Булл», не набрав очков, после чего он был заменён на Юки Цуноду.

Материалы по теме
Правила Ф-1 работают неправильно. Штрафы Ферстаппену и Лоусону несправедливы
Правила Ф-1 работают неправильно. Штрафы Ферстаппену и Лоусону несправедливы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android