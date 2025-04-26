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Монтойя назвал лучшего новичка сезона-2025. Это не Антонелли

Монтойя назвал лучшего новичка сезона-2025. Это не Антонелли
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о том, кого он считает лучшим новичком сезона-2025.

«Я настаиваю, что лучшим новичком сезона является Исак Хаджар. Он далеко впереди. Я бы сказал, что у Бортолето были очень хорошие квалификации, но не очень хорошие гонки.

Антонелли? Мне кажется, ему немного не хватает. Он неплох. Я думал, Антонелли победит Расселла в Бахрейне, но не удалось. Он просто не соответствовал уровню.

Сложно оценивать точно, потому что в Австралии и Китае у него было повреждено днище. В Японии он хорошо поработал в конце гонки, но немного опоздал с моментом», — приводит слова Монтойи AS Colombia.

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