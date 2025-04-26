Риккардо назвал неожиданную причину успеха Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо высказался о своём соотечественнике, пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Мы поменялись в прошлом году шлемами в Сингапуре, и теперь он неприкасаем! В этом шлеме что-то есть. Я почувствовал это тогда, и сейчас у Оскара это тоже появилось. Не говорю сейчас о магии, но кто знает. У Оскара сейчас есть этот шлем, но он находит дополнительное время в таких местах, где никто другой не может. Скажите почему», — приводит слова Даниэля Риккардо RacingNews365.

Напомним, после Гран-при Саудовской Аравии Пиастри вышел в лидеры чемпионата, имея в своём активе 99 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя, своего напарника Ландо Норриса.