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Эксперт: Хэмилтон слишком медленный, ему не подходят машины с граунд-эффектом

Эксперт: Хэмилтон слишком медленный, ему не подходят машины с граунд-эффектом
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Гонщик и аналитик Майк Хеземанс высказался о семикратном чемпионе мира, пилоте «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

«Актуален ли Хэмилтон? Не совсем. У него была хорошая спринтерская квалификация, которая вывела его на поул в спринте. Он его выиграл. Но в остальном… Да, он крутой пилот, он культовый гонщик. Многие люди смотрят Формулу-1 из-за него. И я понимаю, почему «Феррари» пригласила его с точки зрения маркетинга, но, честно говоря, он действительно слишком медленный.

Оглянитесь назад и назовите мне хоть одно хорошее выступление Хэмилтона, кроме спринта в Китае. Он ни разу не провёл исключительную квалификацию или гонку на машине с граунд-эффектом. Возможно, эти автомобили ему просто не подходят. Он никогда не ездил быстро на этих машинах. Никогда. Будь то хоть «Мерседес», хоть «Феррари», он не был быстр. Восьмого титула не будет», — приводит слова Хеземанса RacingNews365.

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