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В Формуле-1 могут смягчить ограничение скорости на пит-лейн — The Race

В Формуле-1 могут смягчить ограничение скорости на пит-лейн — The Race
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Руководство Формулы-1 может рассмотреть смягчение ограничения скорости на пит-лейн, сообщает The Race. Данная идея может позволить командам более гибко подходить к тактике, что, в свою очередь, может повысить зрелищность гонок.

Как сообщает источник, ФИА и Формула-1 озадачены сложившейся ситуацией с малым количеством активности в первых гонках сезона-2025, а тот факт, что большинство Гран-при проходят с одной остановкой для всех гонщиков, только усугубляет ситуацию. «Пирелли» в этом сезоне планирует попробовать пересмотреть подход к выбору составов шин на будущие Гран-при, чтобы усложнить жизнь командам.

Однако, помимо работы с выбором шин, в Формуле-1 задумались над тем, чтобы сократить время, которое машины проводят на пит-лейн, что легко достижимо повышением ограничения скорости с 80 км/ч до 100 км/ч.

Как сообщает источник, пока это находится на уровне идеи и не обсуждалось официальными лицами.

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