Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший босс Ферстаппена: Макс выиграл бы даже на тракторе

Бывший босс Ферстаппена: Макс выиграл бы даже на тракторе
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост высказался о четырёхкратном и действующем чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Смог бы Макс побеждать на другой технике? Он бы выиграл даже на тракторе. В прошлом году Ферстаппен тестировал машину Ferrari GT. Он сразу был на две секунды быстрее остальных. У Макса есть чувство скорости, контроль над автомобилем и чувство машины. Неважно, какой именно. Вот почему он сразу же освоит любую машину Формулы-1. Конечно, затем он адаптирует авто под свой стиль вождения», — приводит слова Тоста F1-Insider.

Ранее Тост ответил на вопрос, считает ли он Ферстаппена лучшим пилотом в истории.

Материалы по теме
Бывший босс Ферстаппена ответил, является ли Макс лучшим пилотом в истории Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android