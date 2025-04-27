Бывший босс Ферстаппена: Макс выиграл бы даже на тракторе

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост высказался о четырёхкратном и действующем чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Смог бы Макс побеждать на другой технике? Он бы выиграл даже на тракторе. В прошлом году Ферстаппен тестировал машину Ferrari GT. Он сразу был на две секунды быстрее остальных. У Макса есть чувство скорости, контроль над автомобилем и чувство машины. Неважно, какой именно. Вот почему он сразу же освоит любую машину Формулы-1. Конечно, затем он адаптирует авто под свой стиль вождения», — приводит слова Тоста F1-Insider.

Ранее Тост ответил на вопрос, считает ли он Ферстаппена лучшим пилотом в истории.