Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» не исключили возможное возвращение Сайнса в команду

В «Макларене» не исключили возможное возвращение Сайнса в команду
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун не исключил, что однажды в команду может вернуться Карлос Сайнс.

«Всё не так просто, здесь задействовано множество факторов, которые играют свою роль. Льюис — семикратный чемпион, и не так уж часто случается, что в вашей команде оказывается такой спортсмен.

Но в то же время Карлос был великолепен в нашей команде, он был хорошим другом и отличным пилотом. К счастью, я не оказался в ситуации, в которой мне пришлось бы принимать такое сложное решение. Если бы у нас было свободное место, мы бы, конечно, рассмотрели кандидатуру Карлоса. Сейчас у нас многолетние контракты с Оскаром и Ландо, но если ситуация по какой-то причине изменится, а Карлос будет свободен, то у меня есть его номер», — приводит слова Зака Брауна PlanetF1.

Материалы по теме
Монтойя: на месте Сайнса я бы остался в «Уильямсе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android