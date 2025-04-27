В «Макларене» не исключили возможное возвращение Сайнса в команду

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун не исключил, что однажды в команду может вернуться Карлос Сайнс.

«Всё не так просто, здесь задействовано множество факторов, которые играют свою роль. Льюис — семикратный чемпион, и не так уж часто случается, что в вашей команде оказывается такой спортсмен.

Но в то же время Карлос был великолепен в нашей команде, он был хорошим другом и отличным пилотом. К счастью, я не оказался в ситуации, в которой мне пришлось бы принимать такое сложное решение. Если бы у нас было свободное место, мы бы, конечно, рассмотрели кандидатуру Карлоса. Сейчас у нас многолетние контракты с Оскаром и Ландо, но если ситуация по какой-то причине изменится, а Карлос будет свободен, то у меня есть его номер», — приводит слова Зака Брауна PlanetF1.