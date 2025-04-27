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Дамир Идиятулин выиграл снежную квалификацию RDS GP 2025 на Moscow Raceway

Дамир Идиятулин выиграл снежную квалификацию RDS GP 2025 на Moscow Raceway
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Гран-При Российской Дрифт Серии открыл новый сезон — на трассе Moscow Raceway в субботу, 26 апреля, состоялись квалификация и парные заезды ТОП-32 в рамках первого этапа RDS GP 2025 года. За право выйти в основную часть соревнования и включиться в борьбу за места на подиуме боролись 40 пилотов из России, Беларуси и Казахстана.

Фото: RDS GP

Последние выходные апреля в столице выдались невероятно холодными для этого времени года. Спортсменам пришлось адаптироваться к околонулевой температуре воздуха и даже снегу, который короткими зарядами несколько раз принимался идти по ходу квалификации. Сенсационно не смог пройти в стадию парных заездов ТОП-32 Аркадий Цареградцев — первая попытка лидера команды «LECAR Одержимые Моторспорт» оказалась испорчена снегом, а во второй Царь допустил нехарактерную для себя ошибку, поскользнувшись на разметке трассы. В итоге чемпион RDS GP 2022 года впервые в своей карьере не смог пройти квалификационный отбор и остался за бортом ТОП-32.

Фото: RDS GP

Вместе с ним по итогам сольных проездов в субботу прекратили своё участие в уикенде Алексей Вахтин (VSTeam), Алексей Козлов (Predator Drift Team), Илья Фёдоров и Антон Дмитриенко, а также дебютанты Гран-При Российской Дрифт Серии Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), Дмитрий Щербина («Автобан») и Руслан Арефьев. Среди тех, кто смог обеспечить себе место в ТОП-32, борьба за первые строчки протоколов была плотная — сразу 14 пилотов попали в «клуб 90+», а лучшим среди них оказался двукратный победитель квалификации на Moscow Raceway с абсолютным 100-балльным результатом Дамир Идиятулин. На сей раз пилот Fresh Racing до собственного рекорда не дотянулся совсем чуть-чуть, одержав победу в квалификации с проездом на 99,5 балла.

В тройку лидеров сессии вошли также действующий чемпион RDS GP Артём Шабанов из TimeUp, показавший проезд на 98,5 балла, а также Евгений Лосев (Fresh Racing), лучшую попытку которого судьи оценили на 97,5 балла. Лучшим из дебютантов серии стал Данила Воробьёв — результат в 94 балла обеспечил представителю LUKOIL Racing Drift Team восьмое место в квалификации.

Фото: RDS GP

Без контактов в стадию ТОП-16 прошли Артём Лейтис (Carville Racing), Артём Шабанов, Леонид Шнайдер (TimeUp), Антон Клямко, Дмитрий Ермохин («Автобан») и Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team).

В двух дуэлях судьбу путёвки в ТОП-16 решил только перезаезд. Лидер Takayama Forward Auto Георгий Чивчян через OMT-заезд победил Илью Полищука (Predator Drift Team), а Евгений Лосев (Fresh Racing) взял верх над Владиславом Ерофеевым («LECAR Одержимые Моторспорт»), который в роли преследователя едва не вынес лидера, но в итоге предпочёл свести ситуацию к развороту и вылету с трассы.

RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. ТОП-16

  • Дамир Идиятулин — Кирилл Мацкевич
  • Роман Тиводар — Данила Воробьёв
  • Тимофей Добровольский — Денис Сорокопуд
  • Антон Козлов — Артём Лейтис
  • Артём Шабанов — Леонид Шнайдер
  • Сергей Сак — Антон Клямко
  • Евгений Лосев — Дмитрий Ермохин
  • Георгий Чивчян — Андрей Астапов

Фото: RDS GP

По итогам субботы серьёзную заявку на победу в командном зачёте на первом этапе RDS GP 2025 сделали Takayama Forward Auto, TimeUp и LUKOIL Racing Drift Team — эти три коллектива вышли в ТОП-16 сразу тремя пилотами. Представлять Fresh Racing, Carville Racing и «Автобан» будут по два спортсмена. Прогноз погоды обещает столь же низкую температуру воздуха и вероятность осадков.

Сражение за призовые места первого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии сезона-2025 продолжится на Moscow Raceway сегодня, 27 апреля. Парные заезды ТОП-16 определят пилотов, из которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий, вплоть до финала. По итогам дуэлей будут выявлены победитель и призёры уикенда, а также первые лидеры чемпионата RDS GP 2025. Следить за заездами в прямом эфире можно на платформе RDS TV по подписке.

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