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Эксперт назвал тенденцию у Льюиса Хэмилтона, которая вызывает беспокойство

Эксперт назвал тенденцию у Льюиса Хэмилтона, которая вызывает беспокойство
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок заявил, что всё большее отставание британского гонщика и семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона («Феррари») от напарника Шарля Леклера в квалификациях вызывает беспокойство.

«Меня беспокоит то, что результат спринта в Китае сейчас становится всё более заметным и ярким для Льюиса в этом сезоне. Особенно если учитывать, что в воскресной гонке Леклер со сломанным крылом был намного быстрее.

И эта тенденция вызывает всё больше переживаний. В Австралии Льюис был на две десятые позади Шарля. В Японии этот показатель составил три десятые. В Бахрейне почти шесть десятых. В Саудовской Аравии он уступил больше. Это всё идёт в неверном направлении. Для пилота, который, как мы надеемся, всё больше и больше адаптировался к жизни в «Феррари», этот разрыв должен был сокращаться, но всё идет не так», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.

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