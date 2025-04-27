Экс-пилот Формулы-1 ответил, уйдёт ли Норрис из «Макларена» в случае доминации Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт ответил, уйдёт ли Ландо Норрис из «Макларена» в случае доминации Оскара Пиастри, как Даниэль Риккардо из «Ред Булл» после 2018 года.

«Всегда есть шанс, что Ландо Норрис или Оскар Пиастри покинут «Макларен» из-за соперничества, но рискнут ли они создать хорошую пару? Даниэль Риккардо покинул «Ред Булл» из-за прихода Макса Ферстаппена и попробовал свои силы в «Рено». В «Макларене» настанет время, когда они предпочтут кого-то из пилотов сделать первым номером, и невозможно будет сохранить равенство.

Они будут больше доверять тому, что один пилот должен быть лучше другого, надеюсь, это урок, извлечённый из прошлого сезона. Но, похоже, Пиастри в данный момент сам управляет своей судьбой и имеет преимущество. Может ли Норрис пойти по тому же пути, что и Риккардо [в «Ред Булл»]?

Возможно… но зачем ему это делать? Он достаточно быстр, чтобы опередить Оскара в этом чемпионате, им обоим предстоит тяжёлая работа», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.