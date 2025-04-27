Эксперт — об удручённом состоянии Хэмилтона: он теряет немного времени на всей трассе

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о темпе 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

«В Австралии мы изучали данные, и у Льюиса была всего лишь пара таких проблемных поворотов — шестой и 12-й — и мы подумали: «Ладно, у него вроде есть всё. Торможение проходит хорошо. Скорость — есть. Он проигрывает только на средних и высоких поворотах. Так что у него должно всё получиться».

Но сейчас суть в том, что он просто теряет немного везде. Психологически вы как гонщик смотрите на телеметрию и задаёте вопрос: «С чего мне начать?» Если речь идёт только об одном типе поворотов, то на нём легче сосредоточиться. Теперь он говорит: «Я должен рассмотреть все типы поворотов». Я думаю, именно в этом психологическая причина того, что мы видим его таким подавленным», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.