Руководитель «Феррари» обозначил ключевую область, которую необходимо улучшить команде

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр обозначил ключевую область, которую необходимо улучшить коллективу.

«Наиболее важной областью для нас является разница между квалификационным темпом и гоночным. Второй отрезок гонки Леклера в Саудовской Аравии был очень сильным, и я думаю, что мы были быстрее Пиастри и Ферстаппена на последних 35-40 кругах, но в квалификации нам пришлось гораздо труднее, поэтому мы должны сосредоточиться на этом.

Потому что, стартуя с четвёртой позиции, вы оказываетесь в грязном воздухе и теряете пару секунд на первых пяти кругах, а затем, даже если вы проведёте хорошую гонку, то сможете оказаться просто на третьей позиции. Саудовская Аравия доказала, что мы сделали нужный шаг вперёд, по крайней мере гоночный темп был очень высоким, и у нас есть потенциал для лучшей работы», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.