Директор «Рейсинг Буллз»: современные болельщики, как Пиастри, даже не слышали V10

Генеральный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался по поводу дискуссии о двигателях Формулы-1. Байер сыграл одну из важных ролей в формировании регламента 2026 года, когда работал в Международной автомобильной федерации (ФИА) до прихода в «Рейсинг Буллз».

«Я пытаюсь понять, к чему клонится текущая дискуссия по двигателям. В своё время я был вовлечен в неё. Я знаю, что все автопроизводители собрались вместе, определили видение и сказали: «Это то, что нам нужно от Формулы-1, чтобы оставаться актуальными для общества и для дорожных автомобилей». Формула-1 полностью изменилась по сравнению с тем, какой она была раньше.

Судя по количеству поклонников, которых мы приобрели за последние пару лет, каждый третий болельщик присоединился к Формуле-1 только в последние пять лет. Таким образом, для этих людей… словно они немного похожи на Оскара Пиастри — они не видели и не слышали двигатели V10. Для них это очень абстрактное обсуждение. Я думаю, что это дискуссия, которую мы должны провести внутри серии.

Но прежде всего, я думаю, что нужно, чтобы Формула-1, ФИА, производители силовых установок и команды пришли к единому мнению о том, как должны выглядеть «Королевские гонки» в 2030 году и далее. Это главный вопрос, на который мы должны ответить», — приводит слова Байера издание Racingnews365.